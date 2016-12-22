Мединский попросил Колокольцева обеспечить безопасность показа «Матильды»

Министр культуры России Владимир Мединский направил письмо главе МВД России Владимиру Колокольцеву, в котором попросил его обеспечить безопасность показа фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

«Министр отправил письмо Колокольцеву, в котором попросил обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия на показе фильма Алексея Учителя «Матильда», — заявили РБК в ведомстве.

Ранее Мединский призвал правоохранительные органы пресечь давление на кинопрокатчиков, которые намерены показать фильм «Матильда». Он назвал попытки помешать картине выйти на экраны «беззаконием и цензурой», отметив, что это запрещено Конституцией России. По словам министра, его «чаша терпения» переполнена в связи с угрозами в адрес кинопрокатчиков. Накануне объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема парк» отказалась показывать «Матильду» из-за угроз кинотеатров и действий противников фильма.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала заявление Мединского, заявив, что право кинотеатров отказаться от показа «Матильды» не является цензурой. Вместе с тем она потребовала рассмотреть вопрос об отзыве прокатного удостоверения у «Матильды». Она отметила, что прокатное удостоверение должно быть отозвано из-за негативной реакции общества на этот фильм. Также она заявила, что не желает смотреть киноленту в рамках показа в «парламентском киноклубе», который назначен на 26 октября.