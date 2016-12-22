Поклонская заявила о нежелании смотреть фильм «Матильда» в Госдуме

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила в кулуарах парламента, что не хотела бы смотреть фильм Алексея Учителя «Матильда» в рамках показа в «парламентском киноклубе». Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Нет, я бы не хотела смотреть этот фильм», — ответила она на вопрос журналистов.
Режиссер Алексей Учитель 15 июня в ходе прямой линии рассказал президенту Владимиру Путину о том, что депутат Поклонская осуждает фильм, не посмотрев его. 16 июня Учитель сообщил, что устроит показ фильма для парламентариев с целью «ознакомления». Поклонская тогда не смогла ответить РБК, посетит ли она этот показ. Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин назвал дату просмотра фильма «Матильда» в «парламентском киноклубе» — 26 октября.
13 сентября парламентарии отклонили предложение депутата от фракции «Справедливая Россия», актрисы театра и кино Елены Драпеко о немедленном просмотре фильма «Матильда» в рамках «парламентского киноклуба». Депутат составила протокольное поручение, однако глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова поручила его отклонить, так как оно находится вне компетенции регламентного комитета.
В фильме «Матильда» режиссера Алексея Учителя рассказывается о добрачных отношениях последнего российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.
О чем кино
История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.
Протесты
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.
Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».
Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.