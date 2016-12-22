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«Победу» оштрафовали за продажу билетов на заполненный рейс
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«Победу» оштрафовали за продажу билетов на заполненный рейс
Бизнес, 17:32
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«Победу» оштрафовали за продажу билетов на заполненный рейс

Авиакомпания «Победа» оштрафована за продажу билетов сверх числа посадочных мест на борту самолета. Об этом говорится на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

По данным надзорного органа, в марте одна из пассажирок приобрела билет на рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Красноярск — Москва. Женщина прибыла в аэропорт заблаговременно, однако ей отказали в посадке на рейс из-за отсутствия свободных мест в самолете. Как заметили в транспортной прокуратуре, это нарушает Федеральные авиационные правила (ФАП), согласно которым пассажиру гарантируется закрепление места на воздушном судне.

После проведенной проверки транспортная прокуратура выяснила, что «Победа» продала 196 билетов на 187-местный самолет. Надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении и назначило авиакомпании штраф в 20 тыс. руб.

Ранее «Победу» оштрафовали за требование заплатить 2 тыс. руб. за провоз портфеля.

Теги: «Победа»
Главное
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