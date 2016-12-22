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Кремль ответил на заявление Клинтон о «личной вендетте» Путина
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Кремль ответил на заявление Клинтон о «личной вендетте» Путина
Политика, 13:35
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Кремль ответил на заявление Клинтон о «личной вендетте» Путина
Путин не ведет вендетту против бывшего госсекретаря и кандидата в президенты США, заявил Песков. Клинтон говорила, что негативное отношение президента России к ней сформировалось еще в период президентства ее мужа
Хиллари Клинтон (Фото: Aaron Josefczyk / Reuters)

Между экс-кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон и президентом Владимиром Путиным нет «личной вендетты», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Личной вендетты» Путина, о которой пишет Хиллари Клинтон в своих мемуарах, нет», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что Путин не планирует читать мемуары экс-госсекретаря.

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила о «личной вендетте» Владимира Путина по отношению к ней. Проявлением этой вендетты стали, по ее мнению, кибератаки на сервера Национального комитета Демпартии во время предвыборной кампании в 2016 году. Об этом она рассказала в интервью USA Today, приуроченному к выходу ее мемуаров «Что произошло?» (What happened). По словам Клинтон, подобное отношение началось со времени президентства ее мужа Билла Клинтона (1993-2001 годы) и происходившему в это время расширению НАТО в Восточной Европе.

«У меня не осталось никаких сомнений, что Путин хотел, чтобы я проиграла, а Трамп победил», — заявила Клинтон.

Кроме того, Клинтон в конце 2016 года заявляла, что у российского президента есть к ней «личные счеты» из-за того, что она как госсекретарь США в 2011 году обвинила Москву в фальсификациях на думских выборах.

В своих мемуарах Клинтон также написала, что ее проигрыш на президентских выборах объясняется чередой «личных ошибок», а также недостаточной агитации населения Среднего Запада США. Но среди причин своего поражения она назвала и вмешательство «русских хакеров», и расследование, которое вело ФБР относительно электронной переписки Клинтон.

Бывший госсекретарь подчеркнула, что «победила бы, если бы не письмо [ныне экс-главы ФБР] Джеймса Коми от 28 октября и действия российского WikiLeaks».

Автор: Лакстыгал Илья.
При участии: Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Путин , Дмитрий Песков , Хиллари Клинтон , вендетта
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