Курс биткоина упал до трехнедельного минимума

Курс биткоина 13 августа опустился ниже $4 тыс., достигнув трехнедельного минимума. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

К 13:00 мск курс биткоина на бирже составил $3 965. Накануне вечером, 12 сентября, криптовалюта торговалась на уровне $4182. Падение курса составило порядка 5%. Таким образом, стоимость биткоина упала до почти месячного минимума. До этого ниже отметки в $4 тыс. курс самой популярной криптовалюты снижался в середине августа.

Стоимость биткоина упала на фоне критических высказываний главного исполнительного директора банка JP Morgan Джейми Даймона, заявившего, что «нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха». Ажиотаж вокруг криптовалют он назвал мошенничеством, пообещав увольнять своих сотрудников, торгующих биткоинами. Кроме того, как отмечается в обзоре рынка Coindesk, негативное влияние на курс криптовалюты оказывают сообщения о возможном введении регулирования ее обращения и новости из Китая, где Центральный банк в начале сентября запретил первичное размещение криптовалют (ICO).

Биткоин в последний месяц демонстрирует высокую волатильность. Еще в начале месяца, 2 сентября, курс криптовалюты достиг максимума, на некоторое время пробив потолок в $5 тыс.