Медведев заявил о выделении 6,5 млрд руб. для неработающих пенсионеров

Российское правительство выделило регионам из федерального бюджета 6,5 млрд руб. на поддержку неработающих пенсионеров, которые имеют доход меньше регионального прожиточного минимума. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, передает «Интерфакс».



Деньги должны быть потрачены на социальные доплаты к пенсии указанным категориям граждан. «Еще 1 млрд руб. распределяется сегодня», — отметил председатель правительства.

По словам Медведева, всего дополнительное финансирование к пенсии должны получить около 410 тыс. человек.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников сообщили, что в ближайшие три года пенсии в России сократятся в реальном выражении. Этот макропрогноз внесло в правительство Министерство экономического развития (МЭР). Согласно базовому прогнозу МЭР пенсии снижаются на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019–2020 годах.

Чиновники пояснили газете, что сокращение пенсий происходит из-за отказа от их индексации работающим пенсионерам. По данным Пенсионного фонда России (ПФР), из 43 млн российских пенсионеров работает примерно третья часть.

Ранее председатель правления ПФР Антон Дроздов на совещании с Медведевым заявил, что для доведения пенсий до прожиточного минимума в 69 субъектах России из бюджета выделят 99,7 млрд руб. Он обещал, что пенсии доведут до прожиточного минимума (согласно прожиточному минимуму субъекта, в котором они проживают) для 3,9 млн россиян. Им будет выплачена федеральная соцдоплата.