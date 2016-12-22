В суде заявили об аресте украинца Гриба до 17 октября

Пропавший в Белоруссии украинец Павел Гриб, который содержится в СИЗО ФСБ в Краснодаре, арестован до 17 октября, заявили в Октябрьском районном суде города. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд вынес решение об аресте еще 17 августа. «Стоит мера пресечения — арест на два месяца [до 17 октября]», — сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что 11 сентября с задержанным украинским гражданином встретился его адвокат Андрей Сабинин. Он сообщил, что, по словам Гриба, его похитили в конце августа в Гомеле и увезли в Смоленскую область. Уже на российской территории был оформлен протокол задержания. По словам адвоката, Грибу уже назначались защитники. Сейчас Сабинин вникает в материалы дела. Подтвердить информацию украинца о его похищении он пока не может. Юрист добавил, что материалы дела засекречены, а сам он дал подписку о неразглашении.

Гражданин Украины 19-летний Павел Гриб пропал в Белоруссии в конце августа. Об исчезновении заявил его отец, член общественного совета государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб. По его словам, юноша отправился в Гомель на встречу с девушкой из России, с которой ранее переписывался, после чего он не вернулся. Игорь Гриб лично отправился в Гомель и выяснил, что его сын содержится в СИЗО ФСБ в Краснодаре, а в России объявлен в розыск.

О том, что Павел Гриб действительно заключен под стражу, достоверно стало известно 8 сентября от адвоката Андрея Сабинина. По его словам, Грибу было предъявлено обвинение по ст. 205 УК РФ (террористический акт).



