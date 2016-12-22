Удальцова отпустили из ОВД

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова отпустили из отдела внутренних дел по Тверскому району Москвы через полтора часа, после того как он был задержан на одиночном пикете возле Госдумы. С политиком провели «профилактическую беседу», написал Удальцов на своей странице в Twitter. Также полиция отпустила другого участника пикета, соратника Удальцова Алексея Воронцова.

Удальцов и Воронцов утром 13 сентября проводили пикет у здания Госдумы с требованием объявить широкую амнистию к 100-летней годовщине Октябрьской революции 1917 года. Эта амнистия, по замыслу оппозиционера, должна распространиться на осужденных, не совершавших тяжкие преступления.

Свои требования он передал депутату Госдумы Сергею Шаргунову.

Оппозиционер вышел на свободу 8 августа, проведя четыре с половиной года в колонии за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Удальцов своей вины не признал.