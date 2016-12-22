Автор ролика об Олеге Тинькове сообщил об обысках у соведущего

В квартиру к ведущему YouTube-канала Nemagia Алексею Псковитину «ворвались оперативники», которые проводят там следственные действия. Об этом сообщил другой ведущий канала Михаил Печерский в трансляции в Periscope.

По словам Печерского, обыски проводятся на основании «какого-то уголовного дела», но не уточняется, с чем оно связано. Он отметил, что пришедшие в квартиру к Псковитину «разворотили дверь» и «отключили электричество».

Об обысках Псковитин рассказал Печерскому по телефону. Позже соведущий пытался дозвониться до него, но ему ответил неизвестный и сообщил об уголовном деле.

Отец Алексея Псковитина Игорь Псковитин сообщил РБК, что ему известно об обысках в квартире у сына из СМИ. «Не могу до него дозвониться сам, ничего абсолютно не знаю», — сказал он.

Дозвонившийся до ведущих Nemagia адвокат Сергей Воронин рассказал «Медиазоне», что обыск ведется в рамках дела по ст. 128.1 УК РФ (клевета). Однако юрист не знает, по какой части статьи возбудили дело.

На канале Nemagia 8 августа вышел видеоролик о владельце Тинькофф Банка Олеге Тинькове. На момент публикации новости его посмотрели более 4 млн раз. Ведущие Nemagia рассказывали, что основатель банка льстит владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, плохо относится к своим сотрудникам и клиентам, а также врет и занимается «сомнительным бизнесом».

Тинькофф Банк 23 августа подал иск в суд к авторам канала и ООО «Развитие» за ущерб деловой репутации. Как компания связана с YouTube-каналом, неизвестно. Иск рассматривает столичный арбитраж. После этого Роскомнадзор по решению кемеровского суда решил заблокировать видео, однако оно до сих пор находится в свободном доступе в Сети.

Центральный районный суд города Кемерово 30 августа принял иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Его 28 августа подал Тиньков к Печерскому и Псковитину. Подробности не уточняются.

YouTube-канал Nemagia имеет 1,3 млн подписчиков. В его описании говорится, что канал создан в развлекательных целях и «не имеет цель оскорбить или опорочить кого-либо». Видеозаписи создаются в жанре литературной, музыкальной или другой пародии на основе оригинального правомерно обнародованного произведения.