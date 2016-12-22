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В Госдуме открылась осенняя сессия
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В Госдуме открылась осенняя сессия
Политика, 11:06
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В Госдуме открылась осенняя сессия

В Государственной думе открылась осенняя сессия. Как передает корреспондент РБК, на первом пленарном заседании присутствуют 414 депутатов, отсутствуют 36 парламентариев.

Сессию открыл спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он отметил, что «осенняя сессия самая короткая, это всего несколько месяцев».

«Прежде всего [приоритет на осеннюю сессию] это реализация послания президента, это наш приоритет», — сказал он, добавив, что послание было озвучено в 2016 году, и в этом году будет уже новое. «Не нужно нам создавать долги, проблемы, которые накопятся», — предупредил Володин. Спикер уточнил, что уже принято 50 из 98 необходимых для реализации послания законов, а 23 еще только предстоит внести.

Также среди приоритетов депутатской деятельности Володин назвал работу над бюджетом на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов и повышение качества законотворческой работы. Бюджет будет внесен правительством 29 сентября, уточнил он.

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Вячеслав Володин упомянул, что летом по заказу Государственной думы социологи из ВЦИОМа провели исследование пожеланий россиян к работе депутатов в осеннюю сессию. Россияне хотели бы принятия законопроектов «об ответственном обращении с животными, о безопасности дорожного движения, о носителях русского языка». Спикер Госдумы пообещал, что эти темы станут приоритетными для законодателей.

Наконец, председатель нижней палаты отметил, что Дума продолжит оптимизацию своей работы. В частности, по словам Володина, будет перераспределена нагрузка между комитетами, чтобы «депутаты могли максимально эффективно работать».

Теги: Госдума , Парламент
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