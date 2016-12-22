Прессу попросили писать о суде над Улюкаевым «корректнее» из-за Сечина

Суд, ведущий процесс по делу Алексея Улюкаева, обратился к прессе с просьбой ​«корректнее» освещать дело из-за недовольства главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом сообщает корреспондент РБК с судебного заседания.

С подобным заявлением к журналистам, присутствующим на заседании, обратилась пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль. «В связи с многочисленными публикациями о колбасе» перед заседанием она обратилась с просьбой писать о происходящем на процессе «немножко корректнее». Это она объяснила недовольством Игоря Сечина. «Естественно, он сам мне не звонил, он не опустится до моего уровня», — добавила пресс-секретарь.

«Корзинка с колбасой», фигурирующая в материалах по делу Улюкаева, привлекала внимание прессы после публикации стенограммы разговора Улюкаева и Сечина в день задержания экс-министра экономического развития. Из нее следует, что Сечин перед прощанием презентовал экс-главе ведомства «корзинку с колбасой».

Позднее газета «Ведомости» опубликовала фотографию корзины с колбасой. Газета «Ведомости» затем опубликовала фотографию корзины с колбасой с фирменным ярлыком «От Иваныча». Как пояснило издание, такая корзина является традиционным подарком Игоря Ивановича Сечина его друзьям и деловым партнерам.

Сам Сечин 10 сентября, комментируя публикацию стенограммы его разговора с Улюкаевым, сравнил ее с приемом спецслужб. При этом он заявил, что в результате этого внимание СМИ отвлекли «материалы, которые абсолютно не имеют отношения к так называемому делу [экс-]министра Улюкаева», а именно «корзинка с колбасой». «В спецслужбах есть такой термин — отключение внимания на негодный объект», — пояснил глава «Роснефти».