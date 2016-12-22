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Эксперты оценили риски повышения цены прокатных удостоверений в кино
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Эксперты оценили риски повышения цены прокатных удостоверений в кино
Технологии и медиа, 10:33
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Эксперты оценили риски повышения цены прокатных удостоверений в кино

Готовящееся Министерством культуры повышение цен на прокатные удостоверения для кино приведет к падению кассовых сборов в России на 7% (3,5 млрд руб. в год). Это приведет к сокращению дистрибьюторских компаний и выходящих в прокат фильмов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании «Невафильм Research».

Согласно проекту закона Минкультуры, с прокатчиков будут взимать 5 млн руб. за каждый фильм, который получит более 100 сеансов в кинотеатрах. В противном случае прокатчика лишат прокатных удостоверений на фильмы. Таким образом в министерстве рассчитывают собрать ежегодно в Фонд кино 2,2 млрд руб., из них 1,4 млрд руб. от проката иностранных фильмов.

Аналитики подчеркивают, что вместо ожидаемых 1,4 млрд руб. с зарубежных фильмов Фонд кино получит от 415 млн до 620 млн руб. из-за сокращения числа лент. Эта сумма «по традиции распределится между одними и теми же отечественными студиями — лидерами кинопроизводства», считают авторы исследования.

В «Невафильм Research» рассчитали два вероятных варианта развития событий в ситуации, если бы с кинопрокатчиков взимали 5 млн руб. с начала 2016 года. Первый (оптимистичный) — кинофильмам для окупаемости пришлось бы собрать 20 млн руб. Второй (пессимистичный) — 50 млн руб. По словам собеседника газеты среди независимых прокатчиков, в действительности можно обсуждать только планку в 50–60 млн руб. По его словам, дистрибьютор зарубежных фильмов платит НДС и при сборах в 50 млн руб. получает только 20 млн руб. Если вычесть предлагаемые 5 млн руб., у него останется 15 млн руб. — «фактически минимальная сумма», которая требуется для выпуска кино в прокат.

Более вероятный пессимистичный сценарий, по оценкам аналитиков, подразумевает, что большинство независимых кинопрокатчиков закроются и перестанут выпускать в том числе российское кино. Число прокатчиков снизится в девять раз и останется «семь монополистов». Кассовые сборы сократятся на 7%, до 47,5 млрд руб., а число релизов — на 72%, до 115 в год. Число релизов российских фильмов сократится на 74%, до 32 в год. Если не будет независимых дистрибьюторов, продюсерам отечественных фильмов придется выпускать их самостоятельно или договариваться с мейджорами на менее выгодных условиях.

В конце августа Минкультуры предложило поправки в закон о кинематографии, в которых говорится, что кинопрокатчиков, не выплативших в Фонд кино 5 млн руб. за показ хотя бы одного фильма в отечественных кинотеатрах, будут лишать прокатных удостоверений. Платеж нужно перечислить «в течение 30 календарных дней» со дня, когда общее число сеансов фильма в России превысит 100 сеансов. Нарушение указанного срока будет основанием для отзыва прокатного удостоверения.

Об этой инициативе стало известно еще в январе текущего года, когда об этом рассказал «Ведомостям» директор Фонда кино Антон Малышев.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) учрежден постановлением правительства от 31 декабря 2009 года. Он финансово поддерживает российскую киноиндустрию, способствует повышению ее конкурентоспособности, помогая создавать фильмы, соответствующие национальным интересам, и способствует популяризации национального кино в стране и за рубежом.

В попечительский совет Фонда кино входят Станислав Говорухин, Карен Шахназаров, Константин Эрнст и другие.

Теги: Минкультуры России , российское кино , «Невафильм Research»
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