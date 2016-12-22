Удальцова задержали на пикете у Госдумы

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов был задержан в среду, 13 сентября, во время его первого после освобождения из тюрьмы пикета, передает корреспондент РБК. Вместе с Удальцовым также был задержан его соратник Алексей Воронцов.

Сергей Удальцов (Фото: Мария Истомина)

Как сообщила РБК супруга оппозиционера Анастасия Удальцова, лидера «Левого фронта» доставили в Тверское ОВД. «Сейчас туда пойдем выяснять причины задержания. Вызволять», — добавила она.

Одиночный пикет проводился возле Госдумы в рамках кампании в поддержку широкой амнистии. Как сообщил РБК Удальцов, он вышел на акцию к Госдуме, чтобы «добиться объявления широкой амнистии в октябре—ноябре 2017 года, к столетию Октябрьской революции». Удальцов пришел к зданию парламента с транспарантом «Требуем широкой амнистии» и символикой «Левого фронта». Оппозиционер передал инициативу об объявлении амнистии депутату Госдумы Сергею Шаргунову. Парламентарий обещал вынести этот вопрос на парламентские слушания и поздравил Удальцова с первой публичной акцией после освобождения.

Сергей Удальцов (Фото: Мария Истомина)

Удальцов, выступая на пресс-конференции во вторник, 12 сентября, сообщил, что в дальнейшем он также планирует «проводить широкие акции в поддержку амнистии». Амнистия должна распространяться на тех, кто совершил «преступления, относящиеся к нетяжким», считает политик.

Удальцов заявил, что, согласно данным ФСИН, сейчас в российских тюрьмах и колониях по содержатся около 630 тыс. заключенных. «До 30% сидят за несерьезные преступления, их изоляция излишня», — уверен лидер «Левого фронта».

Удальцов был осужден на четыре с половиной года колонии летом 2014 года по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. Согласованный митинг оппозиции, посвященный итогам президентских выборов, вылился тогда в столкновения с полицией и массовые задержания ее участников. В результате более 30 человек стали фигурантами «болотного дела».

Удальцов вышел на свободу 8 августа. На первой после своего освобождения пресс-конференции он заявил, что на митинге на Болотной площади «явно были провокаторы». После этих слов Удальцова вызвали в Следственный комитет, но оппозиционер заявил, что отказывается от показаний согласно 51-й статье Конституции.

Позднее Удальцов заявил РБК, что допрос в СК был «грязной разводкой» и что с него пытались «получить показания» на других лидеров оппозиции.