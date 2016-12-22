Мощность испытанной в КНДР ядерной бомбы оценили в четверть мегатонны

Эксперты оценили предположительную мощность ядерного заряда, испытанного в КНДР 3 сентября, которая составляет четверть мегатонны в тротиловом эквиваленте (250 килотонн). Об этом сообщает исследовательский портал ​американского Университета Джона Хопкинса 38 North со ссылкой на данные анализа сейсмической активности.

Для того, чтобы рассчитать мощность заряда, эксперты использовали данные о колебаниях земной поверхности после взрыва, полученные на сейсмостанции в казахстанском Актюбинске, которые предоставила Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). По этим данным, мощность подземного толчка от взрыва составила 6,1, что свидетельствует о мощности заряда примерно в 250 килотонн. Для сравнения, мощность ядерного заряда, сброшенного на Хиросиму, составляла порядка 13–18 килотонн в тротиловом эквиваленте. Ранее мощность взрыва северокорейской бомбы оценивалась в более 100 килотонн.

Кроме того, для анализа взрыва эксперты использовали спутниковые снимки предполагаемого района испытания, которые свидетельствуют о последствиях подземного ядерного взрыва.

Эксперты портала отметили, что проведенные в КНДР испытания свидетельствуют о значительном прогрессе в ядерной программе Пхеньяна и увеличении мощности находящихся на вооружении Северной Кореи ядерных зарядов. Это подтверждает ранее заявленное властями КНДР наличие у них ядерных боеголовок, мощность которых оценивается в сотни килотонн.

Ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября, стало шестым в истории страны. Официальный Пхеньян заявил, что во время испытания был подорван термоядерный заряд (водородная бомба). 12 сентября Совбез ООН в связи с новым испытанием единогласно одобрил введение новых санкций против Северной Кореи.