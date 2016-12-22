Мощность испытанной в КНДР ядерной бомбы оценили в четверть мегатонны

Эксперты оценили предположительную мощность ядерного заряда, испытанного в КНДР 3 сентября, которая составляет четверть мегатонны в тротиловом эквиваленте (250 килотонн). Об этом сообщает исследовательский портал американского Университета Джона Хопкинса 38 North со ссылкой на данные анализа сейсмической активности.
Для того, чтобы рассчитать мощность заряда, эксперты использовали данные о колебаниях земной поверхности после взрыва, полученные на сейсмостанции в казахстанском Актюбинске, которые предоставила Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). По этим данным, мощность подземного толчка от взрыва составила 6,1, что свидетельствует о мощности заряда примерно в 250 килотонн. Для сравнения, мощность ядерного заряда, сброшенного на Хиросиму, составляла порядка 13–18 килотонн в тротиловом эквиваленте. Ранее мощность взрыва северокорейской бомбы оценивалась в более 100 килотонн.
Кроме того, для анализа взрыва эксперты использовали спутниковые снимки предполагаемого района испытания, которые свидетельствуют о последствиях подземного ядерного взрыва.
Эксперты портала отметили, что проведенные в КНДР испытания свидетельствуют о значительном прогрессе в ядерной программе Пхеньяна и увеличении мощности находящихся на вооружении Северной Кореи ядерных зарядов. Это подтверждает ранее заявленное властями КНДР наличие у них ядерных боеголовок, мощность которых оценивается в сотни килотонн.
Ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября, стало шестым в истории страны. Официальный Пхеньян заявил, что во время испытания был подорван термоядерный заряд (водородная бомба). 12 сентября Совбез ООН в связи с новым испытанием единогласно одобрил введение новых санкций против Северной Кореи.