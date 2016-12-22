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Клинтон заявила о «личной вендетте» Путина по отношению к ней
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Клинтон заявила о «личной вендетте» Путина по отношению к ней
Политика, 06:56
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Клинтон заявила о «личной вендетте» Путина по отношению к ней

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила о «личной вендетте» российского лидера Владимира Путина по отношению к ней с момента расширения НАТО в Восточной Европе, когда ее супруг Билл Клинтон возглавлял Белый дом. Об этом она сказала в интервью изданию USA today о ее книге «Что произошло?» (What happened).

«Я никогда не предполагала, что у него [Владимира Путина] хватит наглости начать крупную скрытую атаку против нашей демократии прямо у нас под носом, и что это сойдет ему с рук»​, — заявила Клинтон.

«У меня не осталось никаких сомнений, что [Владимир] Путин хотел, чтобы я проиграла, а [Дональд] Трамп победил. И нет никаких сомнений в том, что Трамп и его помощники приложили усилия для того, чтобы скрыть свои связи с русскими», — подчеркнула она. Клинтон также отметила, что Трамп, по ее мнению, «вовлечен в финансовую схему, связанную с российскими деньгами».

О том, что «личные счеты» Владимира Путина повлияли на ее поражение на президентских выборах Хиллари Клинтон также заявляла в декабре 2016 года. По ее словам, Москва стремилась «подорвать демократию» США с помощью кибератак на демократов. Взломы, как утверждала Клинтон, стали результатом «личных счетов» российского президента к ней, из-за того что в 2011 году она, будучи госсекретарем, обвинила Россию в фальсификациях на выборах в Госдуму.

Президентские выборы в США состоялись в ноябре прошлого года. Хиллари Клинтон набрала больший процент голосов избирателей, чем Дональд Трамп (48,03% против 45,94%), однако она уступила ему в голосовании выборщиков по штатам. Это привело к его победе.

​Хиллари Клинтон выпустила книгу воспоминаний «Что произошло?», в которой описывала президентскую кампанию. В книге она признала, что уступила на выборах в результате ряда личных ошибок. Одна из них — ее слова в ходе предвыборной кампании о том, что она оставит шахтеров без работы. Об этом, как отмечала Клинтон, она сожалеет больше всего. Кроме того, она назвала плохими для имиджа платные лекции, которые она проводила для банков Уолл-стрит.

Теги: Владимир Путин , Хиллари Клинтон , вендетта
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