На презентации iPhone X не сработала функция распознавания лица

Во время презентации премиальной версии смартфонов Apple iPhone X (iPhone Ten) не сработала функция распознавания лица (Face ID), сообщает издание ​The Verge.

Смартфон представил вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги. Когда он попытался продемонстрировать, как работает функция Face ID, разблокировать iPhone X не удалось. На его экране появилось предложение ввести цифровой пароль, пишет издание. После этого Федериги повторил попытку на другом устройстве, на котором функция сработала.

Как отметило The Verge, неудачная попытка была случайностью, которая не отображает, насколько хорошо работает функция Face ID. На всех моделях iPhone, как поясняет издание, запрашивается цифровой код после перезагрузки или в случае, когда смартфоны не использовались в течение нескольких часов. Такая функция обеспечивает безопасность устройства, пишет The Verge.

Компания Apple представила премиальную версию в честь десятилетия со дня презентации первого смартфона Apple — iPhone X и еще две новые версии смартфонов ​iPhone 8 и iPhone 8 Plus 12 сентября. iPhone X выполнен в стеклянном корпусе, он получил 5,8-дюймовый экран c разрешением 2436 на 1125 точек и более мощный процессор А11. Также iPhone X получил 12-мегапиксельную камеру с двойной оптической стабилизацией и 7-мегапиксельную фронтальную.