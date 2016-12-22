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Мединский заявил о «переполненной чаше терпения» в связи «Матильдой»
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Мединский заявил о «переполненной чаше терпения» в связи «Матильдой»
Общество, 02:06
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Мединский заявил о «переполненной чаше терпения» в связи «Матильдой»

Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал отказ объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» от показа фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», передает «Интерфакс».

«Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена», — сказал министр журналистам. Он уточнил, что его терпение заканчивается «в связи с данной ситуацией». ​Мединский добавил, что вечером 12 сентября подготовит заявление в связи с этой ситуацией.

Пресс-служба объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» заявила об отказе от показа «Матильды» 12 сентября. Такое решение в пресс-службе объяснили «неправомерными действиями со стороны противников фильма» и «участившимися угрозами в адрес кинотеатров». Отказ от показа «Матильды» связан «исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», подчеркивалось в сообщении. В пресс-службе также отметили, что кинотеатры остаются вне вопросов религии и политики.

По словам главы сети Романа Линина, такое решение было вынужденным. Он отмечал, что резонанс вокруг картины, «возможно, поднял ее коммерческий потенциал», однако безопасность зрителей является приоритетом.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в разговоре с РБК назвал «бредом» решение «Синема парк» и «Формула кино» отказаться от показа фильма Алексея Учителя из-за угроз безопасности. «Что такое кинотеатры боятся — это бред? Зачем у нас ФСБ, Росгвардия и все остальное? — возмутился он, — показывать его [фильм «Матильда»] можно, а все остальное дело правоохранительных органов».

Пожар после въезда УАЗа в здание кинотеатра в Екатеринбурге. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Ранее, 4 сентября, груженный горючими веществами автомобиль въехал в здание кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, после чего загорелся. Очевидцы рассказали, что после случившегося из машины выбежали двое человек, один из них бросил в здание кинотеатра «коктейль Молотова». В фойе кинотеатра начался пожар, который потушили через полчаса.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман тогда связал нападение на «Космос» с компанией против фильма «Матильда» и назвал произошедшее терактом.

Теги: Владимир Мединский , «Синема Парк» , «Формула кино» , "Матильда"
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