В Москве депутата муниципального совета избрали с помощью жребия

В округе №1 района Измайлово Москвы определили четвертого победителя выборов в муниципальные депутаты. Им стала независимый кандидат Екатерина Ахапкина, сообщили РБК во вторник, 12 сентября, в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Измайлово. Как рассказал источник РБК в комиссии, победитель был определен путем проведения жеребьевки. За депутатское кресло с Ахапкиной боролась кандидат от «Единой России» Людмила Наконечная.

По итогам выборов 10 сентября они набрали одинаковое количество голосов избирателей. Как пояснил собеседник РБК, в этом округе всего четыре проходных места, и кандидаты, набравшие по 911 голосов, претендовали именно на четвертое. Первые два места достались единороссам, третье — представителю партии «Яблоко».

По словам собеседника РБК, перед тем, как провести жеребьевку, ТИК Измайлово определила ее формат и остановилась на варианте с двумя конвертами, в одном из которых был номер с проходным — четвертым местом.

Как рассказал РБК источник в ТИК района Теплый Стан Москвы, здесь победитель выборов в совет депутатов будет определен аналогичным образом. Он пояснил, что в округе №3 Теплого Стана кандидаты от «Единой России» Дмитрий Бородаев и коммунист Алексей Воробьев получили на муниципальных выборах по 1031 голосов избирателей. «Жеребьевка состоится в среду, 13 сентября, в 16 часов. Она и определит, кто станет депутатом местного совета», — резюмировал представитель ТИК района Теплый Стан.

Выборы муниципальных депутатов прошли в Москве 10 сентября при явке 14,82%. Большинство мест в столичных советах депутатов получила партия «Единая Россия» — 1154 вместо 900, которые были у представителей партии в нынешнем созыве. Второе место по количеству мандатов у кандидатов из команды экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова — 266 человек.