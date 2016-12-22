После запроса Поклонской возбудили дело о порче памятника Николаю II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала РБК, что по ее запросу было возбуждено уголовное дело после повреждения памятника Николаю II и цесаревичу Алексею в Новосибирске.



«По моему депутатскому запросу возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения в городе Новосибирске памятника святого государя и цесаревича Алексея по признакам ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм)», — сказала Поклонская.

В скане ответа на запрос, полученном Поклонской из МВД, ​отмечается, что дело было возбуждено 1 августа.

Повреждение памятнику было нанесено в ночь на 1 августа. Охранники увидели около монумента мужчину на лестнице, который топором бил по скульптуре. Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. Им оказался 32-летний житель Новосибирска, сообщали в региональном главке МВД.

Памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею был установлен 17 июля на территории храма Александра Невского без согласования властей города. Открытие скульптуры было приурочено к 99-летию расстрела царской семьи. Против установки памятника выступал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Установку памятника Локоть допустил только на частной территории, каковой является территория храма, отметив, что последний русский император не является «замечательной личностью», достойной увековечивания.



