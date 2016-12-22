США заверили в выполнении предписаний по сокращению числа дипломатов

Первый заместитель госсекретаря США Томас Шэннон заверил, что предписание по сокращению сотрудников американских дипмиссий в РФ выполнено. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Мы до сих пор не сертифицировали окончания американской стороной мероприятий, связанных с нашим предписанием о выравнивании численности персонала в российских загранучреждениях в США и, соответственно, приведения его с численностью американского персонала в России к паритету. Американцы в ходе вчерашних консультаций заверили нас твердо и однозначно, что это предписание выполнено», — сказал Рябков.

11 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что власти России намерены привести число российских дипломатов в США и американских в России к полному паритету. По словам главы МИДа, это станет ответом на действия властей США, добившихся закрытия генконсульства России в Сан-Франциско для уравнивания числа консульств двух стран.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что для достижения полного паритета по числу сотрудников дипмиссий обеих стран численность американского персонала следует сократить еще на 155 человек, по числу россиян, работающих в ООН.

Дипломатический конфликт между Россией и США начался в декабре 2016 года, когда экс-президент США Барак Обама выслал из страны 35 российских дипломатов, а также конфисковал две загородные «дачи» российских дипмиссий в Нью-Йорке и Вашингтоне. В ответ на это в конце июня 2017 года Москва потребовала от США сократить численность работающих в России дипломатов ​на 755 человек (до 455 сотрудников), чтобы установить паритет по количеству работников дипмиссий в обеих странах.

С 23 августа посольство США приостановило выдачу россиянам виз. 1 сентября процедура была возобновлена, однако лишь в посольстве в Москве.