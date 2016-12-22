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На Ставрополье завели дело после 42 ложных сообщений о бомбах
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На Ставрополье завели дело после 42 ложных сообщений о бомбах
Общество, 16:10
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На Ставрополье завели дело после 42 ложных сообщений о бомбах

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело после 42 ложных сообщений о минировании зданий в городе Ставрополе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Как отмечается в сообщении, в понедельник, 11 сентября, с 09:30 по 17:00 в полицию 42 раза позвонил неизвестный и рассказал о взрывных устройствах, которые установлены в торгово-офисных, учебных и административных зданиях в Ставрополе. Было установлено, что все ложные сообщения о минировании поступили с одного телефонного номера.

По ч. 1 ст. 207 УК РФ нарушителю грозит штраф от 200 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 480 часов. Кроме того, данная статья подразумевает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

Во вторник, 12 сентября, сообщалось, что в Перми из-за сообщений о минировании зданий были отменены занятия во всех школах и учреждениях дополнительного образования. Как сообщили РБК в приемной Главного управления МЧС России по Пермскому краю, проводилась проверка после сообщений о том, что в образовательных учреждениях находятся бесхозные предметы.

Как сообщало издание 59.ru, были также эвакуированы Пермский государственный национальный исследовательский университет, здание мэрии, департамент земельных и имущественных отношений, а также несколько торговых центров города.

Ранее из-за сообщений о минировании в понедельник, 11 сентября, были эвакуированы несколько торговых центров и торговых площадок Уфы. В ночь на 12 сентября в Екатеринбурге из-за информации о взрывных устройствах производилась эвакуация торгового центра, здания Южного автовокзала и деловых центров. Во вторник, 12 сентября, в Красноярске были эвакуированы автовокзал, аэропорт, администрация города и несколько ТЦ.

Теги: эвакуация , минирование , Ставрополь
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