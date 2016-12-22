Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни в Ираке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РБК сообщения о приговоренном в Ираке к смертной казни россиянине.

«Эксперты занимаются данной ситуацией», — уточнила она.

О том, что Высший судебный совет Ирака приговорил к смертной казни гражданина России, обвиняемого в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщал телеканал «Аль-Сумария». По данным суда, россиянин состоял в одной из боевых группировок ИГ, батальоне «Заркави».

Мужчину задержали при освобождении правого берега Мосула, когда у него закончились боеприпасы​. Он признал свою вину в организации ряда террористических операций, которые были направлены против служб безопасности Ирака с 2015 года.

Однако решение суда можно обжаловать.