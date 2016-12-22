Продюсер «Матильды» ответил на отказ кинотеатров от показа фильма

Продюсер фильма «Матильда» Александр Достман в беседе с РБК сказал, что отнесся «спокойно» к новости о том, что сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказались от проката «Матильды».

«Чего вы нервничаете? Население фильм посмотрит», — сказал он.

12 сентября сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино», куда входят 75 кинотеатров в 28 городах России, приняла решение отказаться от проката «Матильды». Данное решение пресс-служба киносети объяснила мерами безопасности и желанием «оградить посетителей кинотеатров сети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма».

Ранее в Госдуме, комментируя данное решение, назвали его бредом. «Что такое кинотеатры боятся — это бред», — сказал РБК первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко. «Зачем у нас ФСБ, Росгвардия и все остальное? У нас есть Конституция, где написано, что цензуры нет. Поэтому показывать его [фильм «Матильда»] можно, а все остальное дело правоохранительных органов», — добавил он.