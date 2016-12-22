На Украине задержали пятерых участников прорыва Саакашвили через границу

Украинская полиция задержала пять человек, причастных к событиям на пропускном пункте «Шегини», где 10 сентября экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вместе со своими сторонниками силой прорвался через польско-украинскую границу. Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

В ведомстве уточнили, что задержанные обвиняются в применении физического насилия к пограничникам. «Правоохранители установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников тех событий. Более 100 человек допрошены как свидетели этого инцидента», — отметили в МВД.

Расследование также ведется в отношении нескольких народных депутатов, добавили в МВД. Им уже направлены уведомления о вызове на допрос.

Прорыв границы Михаилом Саакашвили и его сторонниками украинская полиция квалифицировала по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти), ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).

Кроме того, следователи составили 15 протоколов об административном правонарушении. Их фигурантами, среди прочих, стали десять иностранных граждан.

Инцидент на пропускном пункте «Шегини» произошел 10 сентября. Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, вместе со своими сторонниками прорвал оцепление пограничников и полиции на границе с Польшей. В результате 13 пограничников получили травмы. После прорыва границы Саакашвили направился во Львов, где выступил перед представителями СМИ и своими сторонниками. Поддержать его во Львов прибыла ​глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. 12 сентября соратник бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области, член партии «Рух новых сил» Давид Сакварелидзе сообщил, что несколько активистов, участвовавших в прорыве границы, были задержаны.