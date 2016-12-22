Лаборатория Касперского сообщила об оптимизации бизнеса

Разработчик систем киберзащиты «Лаборатория Касперского» рассматривает варианты оптимизации подразделения компании в Вашингтоне, которое отвечает за поставки государственным органам США. Об этом говорится в сообщении, поступившем в ответ на запрос РБК, направленный в компанию после появления информации о планируемом закрытии подразделения Kaspersky Government Security Solutions Inc (KGSS) в Вашингтоне.

Отмечается, что на данное подразделение приходится небольшая доля продаж в регионе. В настоящее время три американских офиса «Касперского» продолжают работать.

Компания продолжит инвестировать в развитие своего американского бизнеса, уточнили в пресс-службе. В 2018 году «Касперский» собирается открыть три новых офиса в североамериканском регионе: в Чикаго, Лос-Анджелесе и канадском Торонто.

Как отмечается в сообщении, Соединенные Штаты являются стратегическим рынком для «Лаборатории Касперского», и компания планирует продолжать укреплять свое присутствие на рынке. Компания вышла на американский рынок в 2005 году. В ее американском представительстве трудятся около 300 человек.

Ранее 12 сентября издание The Bell со ссылкой на собственные источники сообщало, что «Лаборатория Касперского» может закрыть в Вашингтоне подразделение Kaspersky Government Security Solutions Inc (KGSS), которое отвечает за контакты с госорганами.

Подразделение было открыто в 2014 году. Первоначально оно занималось разработкой и поставками уникальных решений для правительства США и его контракторов. Издание со ссылкой на публикацию издания NYT, сообщает, что KGSS в 2015 году выплатило бывшему советнику президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майклу Флинну $11 тыс. за выступление на форуме о кибербезопасности. Из-за сложившегося вокруг связей с Россией политического скандала Флинн ушел в отставку спустя 24 дня после вступления в должность.

В июле текущего года Белый дом исключил «Касперского» из списка поставщиков программного обеспечения для госструктур. Сенат США также планирует запретить использовать продукцию российской компании в государственных учреждениях. Все это связано с подозрениями, что «Лаборатория Касперского» теснее сотрудничает с российскими спецслужбами, чем было принято считать.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что компания была втянута в «геополитическую борьбу», где стороны пытаются «использовать компанию как пешку».

В начале сентября сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джин Шахин заявила, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» угрожает национальной безопасности США.