В ФАС поддержали идею о переводе Eurasia Drilling в российскую юрисдикцию

Федеральная антимонопольная служба поддерживает предложение Минприроды о полном переводе нефтесервисной компании Eurasia Drilling Сompany в российскую юрисдикцию перед покупкой ее акций американской Schlumberger. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил глава службы Игорь Артемьев.

В то же время Артемьев опроверг обсуждение сделки между ФАС и Schlumberger. «Насколько мне известно, со Schlumberger мы ничего не обсуждаем сейчас. [Подать ходатайство] это их законное право. Если они хотят его подать, то, пожалуйста, мы будем рады», — сказал Артемьев.

Представитель EDC пока не ответил на звонок РБК.

Американская компания Schlumberger в июле согласовала покупку 51% акций российской Eurasia Drilling Сompany — одной из крупнейших буровых компаний России. В 2015 году Schlumberger уже пыталась приобрести акции EDC, однако не получила одобрения сделки от российского правительства.

Комментируя задержку в осуществлении уже согласованной сделки, вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил ее непредсказуемостью ситуации с санкциями США. «Я согласен с тем, что не надо продавать, если это через месяц приведет к тому, что компания перестанет работать», — пояснил Дворкович. В то же время в самой EDC сообщали, что компания не ведет работу в проектах, попавших под санкции. В Минприроды на возможность сделки отреагировали предложением полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию.