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Суд в Австрии одобрил экстрадицию в Россию обвиняемого в 60 убийствах
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Суд в Австрии одобрил экстрадицию в Россию обвиняемого в 60 убийствах
Общество, 13:01
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Суд в Австрии одобрил экстрадицию в Россию обвиняемого в 60 убийствах

Верховный суд Вены подтвердил решение Земельного суда об экстрадиции в Россию главы ОПГ Аслана Гагиева, обвиняющегося в 60 убийствах, передает ТАСС из зала суда.

«Суд одобряет экстрадицию. Окончательное решение примет министр юстиции. Доказательство вины должно происходить на территории страны, которая подала запрос на экстрадицию», — сказал судья Лео Левнаик-Ивански.

По его словам, у австрийского суда нет подозрений о том, что в России не соблюдаются права человека. «Мы основываемся на том, что на территории России будет честный процесс. Мы запросили дипломатическое заверение и гарантии, что не будет пыток, Россия дала много гарантий, что не будет пыток и нарушений прав человека», — добавил судья.

В марте 2016 года австрийский суд принял решение отпустить Гагиева под залог €100 тыс. Согласно этому решению, Гагиеву было запрещено покидать Вену, по первому требованию он должен являться в суд и прокуратуру.

Как тогда пояснили адвокаты Гагиева, согласно австрийскому законодательству, обвиняемый в ожидании экстрадиции не может находиться под стражей больше срока, который грозит ему в стране, куда его могут отправить. Тогда решение об освобождении под залог было принято по делу о подделке документов — при задержании у Гагиева был найден фальшивый паспорт гражданина Болгарии.

С января 2015 года Гагиев находился в международном розыске. Он был задержан в Австрии на 40 дней — до получения запроса на его экстрадицию из России. Генпрокуратура страны направила властям Австрии соответствующий документ. Австрийский суд постановил удовлетворить запрос об экстрадиции, однако вышестоящий суд это решение отменил, объяснив это недостатком гарантий с российской стороны о том, что права обвиняемого нарушены не будут.

Следственный комитет России (СКР) обвиняет Гагиева в убийстве в общей сложности 60 человек. По версии следствия, с начала 2004 года, когда начала свою деятельность группировка Гагиева, ее жертвами стали несколько десятков человек, среди которых вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев, мэр Владикавказа Виталий Караев, а также несколько сотрудников силовых структур. Предварительно установлено, что все убийства носили заказной характер.
Теги: ОПГ , Аслан Гагиев , Австрийский суд
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