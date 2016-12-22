Ученые усомнились в нарушении китайским двигателем законов физики

Ученые не согласились с тем, что двигатель типа EmDrive — двигательной установки, работающей без топлива, — может нарушать или противоречить законам физики. Как заявил РБК бывший сотрудник Московского института механизации и электрификации сельского хозяйства Олег Бондаренко, такие оценки часто даются молодыми специалистами. «Чудеса случаются», и чаще всего они не противоречат физике, добавил Бондаренко.

Если двигатель работает, значит, законы физики не нарушены, заявила РБК профессор кафедры общей физики РУДН Елена Шека. «Я думаю, что если этот двигатель работает, то никакие законы физики он не нарушил — это однозначно. Нарушить законы физики невозможно», — сообщила Шека.

Китайский государственный телеканал CCTV показал сюжет о создании рабочего образца двигателя типа EmDrive, на это обратил внимание британский таблоид Daily Mail. Запись этого сюжета также доступна на YouTube.

В двигателе установлен магнетрон, который генерирует микроволны. Энергия их колебаний накапливается в специальном резонаторе. За счет этого создается тяга. Работу этого двигателя нельзя объяснить в рамках фундаментального закона сохранения энергии (механическая энергия не может возникнуть из ничего и точно так же не может просто исчезнуть).

Китайское англоязычное издание South China Morning Post в 2016 году отмечало, что такой двигатель способен доставить астронавтов до Марса за 70 дней.

Разработку двигателя, работающего на основе технологии EmDrive, ведет и американское агентство NASA. В ноябре 2016 года в научном журнале Journal of Propulsion and Power, издаваемом Американским институтом аэронавтики и астронавтики (AIAA), была опубликована научная статья о принципах работы такого двигателя. Утверждалось, что двигатель EmDrive вырабатывает силу в 1,2 миллиньютонов на киловатт тяги в вакууме.