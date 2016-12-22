На Украине начались военные учения «Непоколебимая стойкость»

На Украине начались командно-штабные учения «Непоколебимая стойкость-2017», сообщается на сайте Минобороны Украины.

Военные маневры будут проходить с 12 по 15 сентября.

Отмечается, что все воинские части воздушных сил Украины приведены в боевую готовность.

На время учений был осуществлен призыв резервистов первой и второй очередей для доукомплектования воинских частей до полных штатов. Отмечается, что все беспилотные летательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений, будут сбиты. А лица, которые осуществляли запуск, будут задержаны и привлечены к ответственности.

Проведение маневров «Непоколебимая стойкость» Киев анонсировал 2 сентября. Утверждалось, что цель учений — подготовка к «возможному обострению военно-стратегической обстановки вокруг Украины».



8 сентября во Львовской области стартовали командно-штабные учения НАТО Rapid Trident-2017. Маневры проходят в рамках программы альянса «Партнерство ради мира», к которой подключены не входящие в военный блок государства.