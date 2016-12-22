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Активисты SERB демонтировали c дома Бориса Немцова мемориальную доску
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Активисты SERB демонтировали c дома Бориса Немцова мемориальную доску
Общество, 10:05
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Активисты SERB демонтировали c дома Бориса Немцова мемориальную доску

С дома в Москве, где жил убитый политик Борис Немцов, демонтирована мемориальная доска с его именем, сообщила в Facebook Татьяна Тихонович, приложив к посту фотографии стены дома, где ранее была доска.

Информацию о том, что мемориальная доска Борису Немцову демонтирована, подтвердил РБК инициатор ее установки Сергей Пархоменко.

«Сегодня ночью или вчера вечером ее снял человек, который был до позавчерашнего дня муниципальным депутатом — Игорь Брумель. Что называется, его последний поступок», — сказал Пархоменко.

По его словам, два дня назад второй инициатор установки таблички в память о Немцове Сергей Марков, узнав о намерениях Брумеля, подал заявление в полицию о готовящемся преступлении.

​«Заявление было принято.Теперь мы имеем подтверждение того, что это действительно совершили они. Марков и другие жители этого дома будут настаивать на том, чтобы виновные были наказаны», — заключил Пархоменко.

Утром в понедельник активист движения SERB Гоша Тарасевич опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фотографию с доской в руках, написав, что табличка демонтирована. По его словам, табличку доставил в «ОВД ЦАО МВД», где он написал заявление с требованием привлечь к ответственности установивших доску на здании​.

Мемориальная доска Немцову на жилом доме по улице Малая Ордынка была установлена в четверг, 7 сентября. Инициатором установки, по разным данным, были журналист Сергей Пархоменко и муниципальный депутат Сергей Марков, который организовал голосование жильцов дома.

В мэрии Москвы заявляли, что мемориальная доска в память о Борисе Немцове была установлена незаконно и мэрия будет добиваться ее снятия.

Теги: Борис Немцов , мемориальная доска
Главное
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