Ураган «Ирма» ослаб до уровня тропической депрессии

Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил об ослаблении урагана «Ирма» до тропической депрессии. Об этом говорится в ежедневном бюллетене центра.

Ранее NHC уже переквалифицировал ураган в тропический циклон. Новое снижение категории означает его дальнейшее ослабление. По данным центра, скорость ветра уже снизилась до порядка 55 км/ч, с отдельными сильными порывами. В то же время, предупреждает NHC, дожди, которые принесла с собой «Ирма» на юго-восток страны, продолжатся.

«Ирма» по-прежнему продвигается на северо-запад США. Как предупреждает NHC, опасность наводнений и резкого подъема воды в реках сохраняется во Флориде, Джорджии, Южной Каролине и на севере Алабамы.

Ураган «Ирма» обрушился на Карибский бассейн в начале сентября. 10 сентября он подошел к южному побережью США, уже пострадавшему ранее от урагана «Харви». На Карибах «Ирма» унесла жизни более 30 человек. В США принесенные ураганом дожди и сильные ветра вызвали затопление центра Майами и отключение электричества у более чем 3 млн человек. Власти перед приходом «Ирмы» провели массовую эвакуацию населения из региона.

Совокупный ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» для экономики США эксперты уже оценили в $290 млрд.