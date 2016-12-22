Три улицы и два городских сквера в Москве получили названия

Кремль начал формировать новый список доверенных лиц Путина

Reuter узнал о подготовке новой «агрессивной» политики США против Ирана

СМИ сообщили о сокращении пенсий в России в ближайшие три года

МИД Китая выступил против размещения американского ПРО в Южной Корее

Выпускники МГУ вошли в топ-15 самых успешных в мире в рейтинге QS

На юге России стартовали крупные командно-штабные учения

В Бельгии убили мэра города Мускрон

Социологи сообщили о знавших о выборах 10 сентября 80% москвичей

Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»

Евросоюз призвал освободить зампредседателя крымского меджлиса

Постпред США при ООН заявила о нежелании Вашингтона воевать с Пхеньяном

«Коммерсантъ» узнал о выдвижении Путина в президенты «в два этапа»

В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек

МИД Германии допустил постепенное снятие санкций с России

Государственный долг США впервые в истории превысил $20 трлн

В посольстве России назвали «издевательским» заявление Госдепа об обысках

Число погибших при землетрясении в Мексике приблизилось к 100

Постпред при ООН заявил о поддержке Россией новых санкций против КНДР

Власти Перу объявили посла КНДР персоной нон грата

Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против КНДР

В РПЦ отрицают причастность верующих к нападениям из-за фильма «Матильда»

Германия заморозила все крупные поставки вооружения Турции

В базу данных украинского «Миротворца» внесли Юлию Тимошенко

Синоптики оценили ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» в $290 млрд

«Яндекс.Такси» запустил проект по поддержке новых таксопарков

Суд оставил экс-главу Марий Эл Макрелова в СИЗО до начала зимы

Накопления большинства частных пенсионных фондов съела инфляция

В Турции 40 человек госпитализированы из-за отравления химвеществом

«Газпром» назначил нового начальника одного из крупнейших департаментов