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МИД Китая выступил против размещения американского ПРО в Южной Корее
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МИД Китая выступил против размещения американского ПРО в Южной Корее
Политика, 07:31
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МИД Китая выступил против размещения американского ПРО в Южной Корее

Размещение американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD в Южной Корее «подрывает доверие» Китая и угрожает сотрудничеству сторон в вопросах урегулирования проблемы Корейского полуострова. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, опубликованном на сайте ведомства.

«Китайская сторона решительно выступает против развертывания THAAD США в Южной Корее. Это действие серьезно ставит под угрозу стратегическую безопасность Китая и других стран региона», — заявил Шуан. По его мнению, это «нецелесообразно» для денуклеаризации полуострова и стабильности региона.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил о том, что на базе США в Южной Корее будут установлены дополнительные системы ПРО THAAD в ответ на новые запуски ракет КНДР.

Во вторник, 12 сентября, Совбез ООН единогласно одобрил разработанную ранее США резолюцию о введении новых санкций в отношении Северной Кореи. Как сообщал телеканал CNN, такой шаг был принят спустя неделю после того, как КНДР провела «шестое», «наиболее крупное» ядерное испытание.​

Теги: США , Южная Корея , ПРО , THAAD
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