В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
Общество, 04:33
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В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
Двое мужчин погибли, попав под электричку «Голутвин — Москва» на платформе Кратово в Московской области. Об этом в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили ТАСС.
По данным МВД, мужчины перебегали пути на запрещающий знак. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.
Ранее поезд насмерть сбил женщину в Москве. Инцидент произошел в районе платформы Останкино Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.