МИД Германии допустил постепенное снятие санкций с России

Глава МИД Германии ​Зигмар Габриэль допустил «постепенное» снятие санкций против России в случае вступления в силу соглашения о перемирии в Донбассе. Об этом сообщает Reuters.

«Официальное соглашение — только если есть 100% мира, тогда мы снимем 100% санкций», — сказал министр. При этом глава МИД заявил, что это «абсолютно нереалистичная» позиция.

Габриэль добавил, что Евросоюз «постепенно» ввел санкции, и снимать тоже будет их «постепенно». «Вообще-то это общеизвестный факт», — отметил он.

Он предположил, что в случае прекращения огня на юго-востоке Украины США, вероятно, будут готовы «предпринять аналогичные шаги» и снять санкции против России. Как отмечает Reuters, Габриэль — член партии социал-демократов, выступающих «за диалог с Росией».

В конце августа канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что европейские санкции будут сняты с России, когда будет устранена причина их введения — кризис на Украине. «Если Россия выполнит свою часть минских соглашений, мы исполним требование о снятии санкции с России», — заявляла Меркель.

Первые антироссийские санкции были введены весной 2014 года — сначала США, а потом и Евросоюзом. Это произошло после того, как Крым стал частью России. Позднее первоначальный пакет ограничительных мер был расширен в связи с началом боевых действий в Донбассе.