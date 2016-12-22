В РПЦ отрицают причастность верующих к нападениям из-за фильма «Матильда»

Акты насилия, связанные с фильмом «Матильда», «не могут исходить» от верующих людей. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей». — сказал Легойда.

При этом позицию верующий людей, которые «молятся в связи с выходом фильма», и акты насилия Легойда признал явлением из «разных нравственных галактик». Представитель церкви также осудил действия «псевдорелигиозных радикалов».

Ранее неизвестные подожгли две машины у офиса адвокатского бюро Pen & Paper, которое защищает интересы постановщика фильма «Матильда» Алексея Учителя. По словам адвоката Константина Добрынина. По его словам, машины подожгли три человека в масках, при этом они разбросали листовки «За Матильду гореть».



В своем посте в Facebook адвокат заявил, что это сделали сторонники депутата Натальи Поклонской. «Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать «коктейли Молотова» и жечь», — написал Добрынин. Сама Поклонская призвала правоохранительные органы «тщательнейшим образом» расследовать поджог.

Это не первое нападение, связанное с режиссером Алексеем Учителем и фильмом «Матильда». В ночь на 31 августа здание студии «Лендок» в Санкт-Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью. Тогда адвокат режиссера Константин Добрынин заподозрил в нападении членов общественной организации «Христианское Государство — Святая Русь».

4 сентября в Екатеринбурге микроавтобус «УАЗ», нагруженный газовыми баллонами и бочками с бензином, врезался в фойе кинотеатра «Космос» и загорелся. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман связал поджог с нагнетанием истерии вокруг фильма «Матильда» и передал «привет» Поклонской.