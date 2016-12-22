Против перекрывших трассу работников ​свинофермы в Оренбурге завели дела

На ​сотрудников ​свинокомплекса ООО «СГЦ «Вишневский», которые перекрывали трассу Оренбург — Соль-Илецк в Оренбургской области, завели дела об административных нарушениях. Об этом сообщает официальный портал Оренбурга 1743.ru со ссылкой на региональную полицию.

Административные протоколы составлены по ч. 3 и ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Полиция квалифицировала пикет как несанкционированный митинг.

Против водителей двух тракторов, которые участвовали в перекрытии трассы, составили административные протоколы по ст. 12.33 КоАП РФ (умышленное создание помех в дорожном движении) и ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения).

По данным корреспондента «Аргументов и фактов», работники свинокомплекса перекрыли дорогу около поворота к предприятию с помощью двух тракторов. Участники акции вынесли плакаты и соорудили на дороге загон для свиней.

Издание Prooren сообщало, что сотрудники предприятия выступали против попытки его захвата. По их словам, 6 сентября государственные контролирующие органы провели на «Вишневском» проверку. После обысков и выемки документов «появились предположения», что предприятие собираются захватить.

Позже в управлении ГИБДД по Оренбургской области заявили РБК, что трасса Оренбург — Соль-Илецк открыта.

В пресс-службе «Вишневского» РБК подтвердили открытие трассы. По данным собеседника агентства, сотрудники предприятия боятся остаться без работы, так как «данные специальности требуются только в сельском хозяйстве», а у многих работников кредиты, ипотека и дети. В пресс-службе подчеркнули, что во время проверки 6 сентября Следственный комитет изъял документы. По какой причине произошли проверки и изъятие документов, в пресс-службе не знают.