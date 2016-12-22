МИД Украины призвал расширить санкции против России из-за выборов в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило ноту протеста и призвало расширить санкции против России из-за проведения «незаконных выборов губернатора, довыборов депутата Законодательного собрания Севастополя и довыборов депутатов отдельных муниципалитетов этого города». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.

В воскресенье, 10 сентября, в разных субъектах России прошел единый день голосования. Во время него жители Крыма выбирали муниципальных депутатов, а в Севастополе выбирали губернатора.

В МИД Украины считают прошедшие выборы «продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что проведением Россией «фейковых выборов» в Севастополе грубо нарушаются основополагающие принципы и нормы международного права. МИД Украины также пообещал привлечь к ответственности всех, кто принимал участие в подготовке и проведении «незаконных выборов на суверенной территории украинского государства».

Украинский МИД также призвал западные страны и международные организации принять позицию Украины по выборам в Крыму и «не поддерживать никаких контактов с представителями местной оккупационной администрации».

Накануне официальный представитель украинского МИДа Марьяна Беца заявила, что Украина выражает России «решительный протест» в связи с проведением выборов в Крыму.