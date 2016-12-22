Содержащийся в изоляторе ФСБ украинец Гриб встретился с адвокатом

Пропавший в Белоруссии украинец Павел Гриб, который содержится в СИЗО ФСБ в Краснодаре, встретился с защитой, заявил адвокат задержанного Андрей Сабинин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказал Сабинин, обстоятельства дела засекречены, а сам он дал подписку о неразглашении. Адвокат сообщил, что украинца во время его пребывания в белорусском Гомеле похитили неизвестные люди и вывезли в Смоленскую область. Там был оформлен протокол задержания. «Правда это или нет, я не знаю», — отметил юрист.

По его словам, сейчас с Грибом ведутся следственные мероприятия. «Ранее у него были назначенные адвокаты, но я пока не знаком с какими-либо документами», — добавил Сабинин.

Пропавший 28 августа в Белоруссии 19-летний украинец Павел Гриб был обнаружен в СИЗО ФСБ в Краснодаре. Об этом стало известно 8 сентября. Ему предъявлены обвинения по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По словам отца юноши, члена общественного совета государственной пограничной службы Украины Игоря Гриба, его сын 24 августа выехал в Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России. С ней он переписывался в социальных сетях. Когда сын не вернулся домой, Игорь Гриб лично отправился в Гомель, где выяснил, что молодой человек находится в СИЗО в Краснодаре, а в России объявлен в розыск.

Власти Белоруссии не подтвердили МИД Украины нахождение Гриба под стражей на территории страны. В ведомстве обвинили Минск в «непартнерском поведении», на что в белорусском дипломатическом ведомстве ответили, что Украина использует ситуацию с Грибом для навязывания своих экономических интересов.