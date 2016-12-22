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Аваков подсчитал пересекших украинскую границу сторонников Саакашвили
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Аваков подсчитал пересекших украинскую границу сторонников Саакашвили
Политический кризис на Украине, 17:29
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Аваков подсчитал пересекших украинскую границу сторонников Саакашвили

Вместе с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили польско-украинскую границу пересекли около 40 человек. Об этом на своей странице​ в Facebook сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Пограничный переход Шегени был взят штурмом, и радостные народные депутаты — выстроив вокруг себя толпу — незаконно провели в страну около 40 человек, включая Саакашвили и несколько иностранцев», — отметил Аваков (орфография и пунктуация сохранены).

Он отметил, что по факту инцидента 16 пограничникам и сотрудникам полиции понадобилась медицинская помощь.

Председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил на брифинге о 60 людях, которые незаконно проникли на Украину вместе с Саакашвили, передает агентство УНИАН.

По его данным, в отношении шести незаконно проникших оформлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в суд. Девять человек оформляются, среди них есть журналисты. «Я думаю, что суд решит вину каждого. Будут приняты соответствующие решения», — заключил он.

Глава украинского МВД также отметил, что все, кто прорвался через украинскую границу, понесут наказание в рамках украинского законодательства. Он отметил, что все, принимавшие участие в «прорыве» и в нападении на пограничников и полицейских, будут «офизичены» и «установлены».

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Фотогалерея

Ранее советник Авакова, народный депутат Антон Геращенко заявил на своей странице в Facebook, что вместе с «провокатором Саакашвили» на территорию Украины проникли пять украинских народных депутатов: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко и Дмитрий Добродомов.

Кроме того, по словам Геращенко, границу незаконно пересек бывший дважды глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Он добавил, что личности остальных незаконно пересекших границу Украины устанавливает следствие, их привлекут к ответственности в соответствии с законом.

Вечером 10 сентября Саакашвили приехал на Украину из Польши. Его пропустили на Украину польские пограничники. После того как его сняли с поезда, до КПП «Шегини» он доехал на автобусе, а границу перешел пешком вместе со своими сторонниками. Представители силовых ведомств пытались остановить их, в результате чего произошла потасовка.

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Мнение

Политик без препятствий со стороны украинских силовиков доехал до Львова. Позже Нацполиция этого города завела против Саакашвили уголовное дело по ч. 1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). По данной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Глава МВД Украины заявил, что бывшему одесскому губернатору и другим «незаконно перешедшим границу» нужно приехать на пункт пропуска «Шегини» и зарегистрироваться либо приехать в отделение миграционной службы.

Теги: Арсен Аваков , МВД Украины , Михаил Саакашвили , пересечение границы
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