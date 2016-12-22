В движении на МЦК произошел сбой из-за выехавшего на пути автомобиля

На Московском центральном кольце остановили движение поездов из-за выезда автомобиля на пути. Об этом сообщает официальный канал МЦК в Telegram.

«Из-за несанкционированного выезда автомобиля на пути МЦК с 15:40 до 15:50 было приостановлено движение «Ласточек» по часовой стрелке», — говорится в сообщении.



О том, что автомобиль выехал на пути, сообщил машинист поезда, который ехал по соседнему пути. Машина была убрана с путей, и движение поездов было возобновлено. «Незамедлительные действия локомотивной бригады позволили предотвратить возможные тяжелые последствия», — отмечается в сообщении.