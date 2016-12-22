Погранслужба Украины отметила увеличение числа поездок украинцев в Россию

За первое полугодие количество украинских туристов, выехавших в Россию, увеличилось на 56,1%. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Министерство экономического развития и торговли страны.

Согласно данным ведомства, Госпогранслужба Украины зафиксировала более 2,6 млн выехавших в Россию за шесть месяцев 2017 года. Это на 56,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Второй по популярности страной для украинских туристов стала Польша. Замкнула тройку наиболее популярных направлений Венгрия.

В то же время число туристов из России также увеличилось — на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 620 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в середине июля Погранслужба ФСБ России заявила о «километровых» очередях на российско-украинской границе в Крыму. Скопление людей, по словам пограничников, наблюдалось со стороны Украины на КПП «Чонгар». С российской стороны пограничный пункт работал штатно. Власти Крыма обвинили Украину в организации «туристической блокады». По словам главы регионального межнационального комитета Заура Смирнова, Киев создает «искусственные препятствия» для украинцев, желающих попасть на отдых в Крым. В августе Смирнов объявил о «провале туристической блокады Крыма» Украиной.