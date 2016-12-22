Кремль заявил об отсутствии у Путина возможности указывать «Роснефти»

Президент России Владимир Путин не может давать прямые указания руководству «Роснефти» и АФК «Система», несмотря на то, что хотел бы завершения спора двух компаний мировым соглашением, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент высказывал точку зрения, что, учитывая место, которое оба юрлица занимают в экономике страны, с его президентской точки зрения было бы лучше пойти на мировую. Но вы знаете, что публичным компаниям, конечно, президент не может давать какие-то указания. Он может высказать свою точку зрения, а дальше это решение уже глав компаний», — пояснил Песков.

5 сентября в ходе пресс-конференции в Китае Путин заявил, что рассчитывает на завершение спора «Роснефти» и «Системы» мировым соглашением.

«Я очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения. И думаю, это было бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом», — сказал Путин.

Позднее глава «Системы» Михаил Шамолин назвал слова Путина «руководством к действию». Глава «Роснефти» Игорь Сечин 11 сентября сказал, что слова президента следует понимать, как призыв выполнить решение суда, обязавшего «Систему» выплатить 136,3 млрд руб.

«Я именно так понимаю посыл нашего президента о том, что участники этого процесса — «Роснефть», «Башнефть» и АФК «Система» — должны выполнить решение суда. Но при этом найти способ не оказать негативного воздействия на деятельность предприятий, акции которых находятся сейчас под судебным арестом, не допустить негативного влияния на экономику, не допустить дефицита услуг, связанных с работой этих компаний», — пояснил Сечин.