Адвокат заявила об обжаловании приговора члену «Шалтая-Болтая»

Адвокаты обжаловали приговор Константину Теплякову и Александру Филинову, которые были приговорены к трем годам колонии общего режима каждый по делу о незаконном доступе к компьютерной информации в составе группы хакеров «Шалтай-Болтай». Об этом заявила «Интерфаксу» защитник Филинова Наталья Земскова.

По словам Земсковой, она и адвокат Теплякова подавали жалобу на приговор Московского городского суда с просьбой смягчить приговор.

В разговоре с РБК адвокат Теплякова Анастасия Саморукова сообщила, что приговор обжаловали только в отношении обвиняемого Филинова. По ее словам, это сделала его защитник Наталья Земскова. «Да, действительно, жалоба на приговор Филинова подана в Верховный суд», — отметила Саморукова.

Теплякова добавила, что об обжаловании приговора Теплякову «речи не идет».

Судья Мосгорсуда Олег Музыченко приговорил Филинова и Теплякова 6 сентября. Гособвинение просило для Филинова два с половиной года колонии-поселения, а для Теплякова — три года.

Участников «Шалтая-Болтая» обвинили по ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом информации). Хакерская группа взламывала переписку высокопоставленных чиновников и медийных лиц и продавала ее. Также они частично фальсифицировали данные переписки. Официальными потерпевшими по делу являются: телеведущий Дмитрий Киселев, помощник президента России Андрей Белоусов и глава дирекции Сбербанка по управлению проектами в сфере ЖКХ Евгений Кисляков.​

Задержания по «делу «Шалтая-Болтая» начались осенью 2016 года. Изначально в нем фигурировали четверо хакеров. Лидер группировки Владимир Аникеев получил два года колонии. Он признал вину и дал показания против сообщников. Дело содержало информацию, являющуюся государственной тайной, поэтому суд был закрытым. Другой член группы, Александр Глазастиков, скрылся за рубежом.​ В мае «Росбалт» со ссылкой на следователей ФСБ писал о пятом возможном участнике «Шалтай-Болтая», Андрее Некрасове (прозвище Шляпник). Он в 2015 году получил политубежище в Литве. В июле «Интерфакс» сообщал, что в деле появился еще один, шестой фигурант, который тоже прячется за рубежом. В России он объявлен в розыск, ему предъявлено заочное обвинение.