Глава ВЭБа назвал срок замещения водителей искусственным интеллектом

Через 20 лет водителей автомобилей сможет заменить искусственный интеллект. Об этом заявил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, передает ТАСС.

​«Говорят, что могут запретить вождение автомобилей людьми, потому что люди социально опасны для вождения», — заявил Горьков, выступая на открытии Международного университетского хакатона Vision Hack 2017. Он добавил, что этот вопрос «мучает футуристов», они «спорят» сейчас о том, когда людям запретят управлять автомобилем.

Горьков отметил, что в прогнозах даются сроки от 10 до 30 лет. По его личному мнению — 20 лет.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что цифровая революция может привести к исчезновению многих профессий. Он подчеркнул, что это «не только колоссальный прорыв», но и «набор вызовов». По его словам, это «хорошо видно» на примере «финансового сектора, технологии блокчейна, криптовалюты».