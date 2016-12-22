Глава ВЭБа назвал срок замещения водителей искусственным интеллектом

Через 20 лет водителей автомобилей сможет заменить искусственный интеллект. Об этом заявил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, передает ТАСС.
«Говорят, что могут запретить вождение автомобилей людьми, потому что люди социально опасны для вождения», — заявил Горьков, выступая на открытии Международного университетского хакатона Vision Hack 2017. Он добавил, что этот вопрос «мучает футуристов», они «спорят» сейчас о том, когда людям запретят управлять автомобилем.
Горьков отметил, что в прогнозах даются сроки от 10 до 30 лет. По его личному мнению — 20 лет.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что цифровая революция может привести к исчезновению многих профессий. Он подчеркнул, что это «не только колоссальный прорыв», но и «набор вызовов». По его словам, это «хорошо видно» на примере «финансового сектора, технологии блокчейна, криптовалюты».