Аваков призвал Саакашвили зарегистрироваться после пересечения границы

Глава МВД Украины сообщил, что нужно сделать бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили и «всем незаконно перешедшим границу». Об этом он написал на своей странице в Facebook.



По его словам, им нужно «выбрать из двух вариантов». Один из них — приехать на пункт пропуска «Шегини» и «пройти процедуру оформления», или приехать в отделение миграционной службы. «Всем участникам «прорыва», в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний», — написал Аваков.

В своем посте глава украинского МВД также отметил, что все, кто прорвался через украинскую границу, понесут наказание в рамках украинского законодательства. Он отметил, что все, принимавшие участие в «прорыве» и в нападении на пограничников и полицейских, будут «офизичены» и «установлены».

Аваков рассказал, что на украинской границе было задержано несколько десятков человек «спортивного телосложения», которые, по его словам, прибыли устроить «махач». Он подчеркнул, что прорыв украинской границы Саакашвили и его сторонников — это «унизительная картина». Глава МВД отметил, что произошла атака на «базовые институции государства ради сиюминутных политических интересов». По его мнению, такой поступок «преступен и безответственен».

Михаил Саакашвили, который был лишен украинского гражданства, и его сторонники вошли на территорию Украины с Польши, 10 сентября. Пересечение украинско-польской границы сопровождалось потасовкой с украинскими полицейскими и пограничниками. В Госпогранслужбе Украины назвали произошедшее «массовым нарушением государственной границы». В свою очередь, Саакашвили беспрепятственно доехал до Львова. После прорыва границы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).