В КамАЗ заявили о росте продаж автомобилей на 15%

За восемь месяцев продажи автомобилей «КамАЗ» выросли на 15%. Об этом заявили в компании, передает ТАСС.

По данным автопроизводителя, с января по август по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году продажи выросли до 21,066 тыс. штук. Из них 18,339 тыс. были проданы в России. Это, как сообщили в КамАЗ, на 18% больше, чем за восемь месяцев 2016 года. При этом объем продаж на иностранном рынке практически не изменился.

Также выросла и выручка компании. По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за восемь месяцев она увеличилась на 28% и составила 86,698 млрд руб.

В августе стало известно, что КамАЗ и турецкая компания Tirsan Kardan намерены создать в России совместное производство карданных валов. Соглашение было достигнуто в рамках 86-й Измирской международной ярмарки. Представитель компании КамАЗ подтвердил заключение соглашения с турецкой компанией.