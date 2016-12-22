Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,81 57,39 EUR Нал. 69,47 68,86 USD Бирж. 57,37 +0,47 EUR Бирж. 69,03 +0,61 USD ЦБ. 57,00 -0,14 EUR ЦБ. 68,69 +0,45 EUR/USD 1,20 -0,00 ММВБ 2032,75 +1,12% РТС 1119,61 +0,80% Brent 54,04 +0,54% DJIA 21797,79 +0,06% Nasdaq 6360,19 -0,59% FTSE 7377,60 -0,26%
Ураган «Ирма» затопил центр Майами
Лента новостей
Спекулянты в США вновь поверили в рубль 07:00, Финансы Cемь человек погибли при стрельбе в Техасе 06:44, Общество Минобороны направит в Сирию 175 саперов для разминирования Дейр-эз-Зора 06:40, Политика Власти КНДР заявили о готовности причинить США «боль и страдания» 06:02, Политика Полиция Лондона рассказала о новом методе борьбы с террористами 05:29, Общество В Польше назвали законными репарации от Германии и оценили ущерб 05:17, Политика Клинтон отказалась от участия в новых выборах президента США 04:59, Политика Захарова прокомментировала заявление Меркель о судьбе Крыма 04:38, Политика Мосгоризбирком сообщил о лидировании кандидатов «Единой России» в Москве 04:15, Политика На Украине завели уголовное дело после прорыва Саакашвили через границу 04:07, Политика Ураган «Ирма» вызвал наводнение во Флориде. Фоторепортаж 03:52, Фотогалерея  Роспотребнадзор сообщил о крупнейшей за 20 лет вспышке гепатита А в США 03:49, Общество Ураган «Ирма» оставил без света более 3 млн человек во Флориде 03:46, Общество Кандидаты в мундепы заявили о ночных нарушениях при подсчете голосов 03:35, Политика Рафаэль Надаль в третий раз стал победителем US Open 02:55, Общество «Коммерсантъ» узнал формат возобновления поставок турецких помидоров 02:54, Политика Илья Яшин заявил о своей победе на выборах в Москве 02:30, Политика Генпрокурор Украины прокомментировал прорыв Саакашвили через границу 02:06, Политика В штабе Гудкова сообщили о 179 побеждающих кандидатах в мундепы 01:50, Политика Выборы в Москве прошли при низкой явке и масштабном надомном голосовании 01:18, Политика В Киеве заявили об 11 пострадавших полицейских при прорыве Саакашвили 01:07, Политика Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж 00:42, Фотогалерея  Мосгоризбирком обвинил «Эхо Москвы» в нарушении режима «тишины» 00:30, Политика Линия партии: за кого россияне отдали голоса на выборах 00:23, Политика В «Яблоке» заявили о победе в избирательном округе Путина 00:13, Политика Минобороны покрыло долг за ЖКУ в 29 млрд за счет программы вооружений 00:01, Политика «Ростелеком» начал переговоры об инвестициях в киберспортсменов 00:00, Технологии и медиа Кадыров попросил больше не устраивать митинги в поддержку рохинджа 10 сен, 23:55, Политика
Ураган «Ирма» затопил центр Майами
Общество, 07:37
0
Ураган «Ирма» затопил центр Майами

Ураган «Ирма» обрушился на американский штат Флорида, принеся с собой проливные дожди и ветер. В результате, пишет Miami Herald, часть Майами, население которого вместе с пригородами оценивается в 2,5 млн человек, оказалась затоплена.

Из-за урагана оказался закрыт международный аэропорт Майами. Сильный ветер повалил деревья, заблокировавшие проезд по улицам города. Кроме того, ураган обрушил три строительных крана, два из которых расположены непосредственно в городе. 

Жители города публикуют в социальных сетях видео и фото с улиц, на которых видно, что часть города оказалась затоплена. 

Как стало известно ранее, ураган «Ирма» вызвал массовые перебои в поставках электроэнергии в штате. Из-за этого более трех миллионов человек остались без света. В целях безопасности был отключен один из реакторов на АЭС в Майами.

Ураган «Ирма» вызвал наводнение во Флориде. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

Жертвами урагана «Ирма» в Карибском бассейне стали порядка 30 человек. В США, по последним данным, он унес жизнь одного человека. Власти Флориды уже выдали предписания об эвакуации 6,5 млн человек, что составляет треть населения штата.

Теги: Майами , ураган , Флорида , «Ирма»
Главное
Спекулянты в США вновь поверили в рубль Финансы
Материалы по теме
Ураган «Ирма» оставил без света более 3 млн человек во Флориде Общество
Ураган «Ирма» нанесет разрушительный удар по Санкт-Петербургу Общество
Более 75 тыс. жителей Флориды перевезли в убежища из-за урагана «Ирма» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку