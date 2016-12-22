Ураган «Ирма» затопил центр Майами

Ураган «Ирма» обрушился на американский штат Флорида, принеся с собой проливные дожди и ветер. В результате, пишет Miami Herald, часть Майами, население которого вместе с пригородами оценивается в 2,5 млн человек, оказалась затоплена.
Из-за урагана оказался закрыт международный аэропорт Майами. Сильный ветер повалил деревья, заблокировавшие проезд по улицам города. Кроме того, ураган обрушил три строительных крана, два из которых расположены непосредственно в городе.
Жители города публикуют в социальных сетях видео и фото с улиц, на которых видно, что часть города оказалась затоплена.
Как стало известно ранее, ураган «Ирма» вызвал массовые перебои в поставках электроэнергии в штате. Из-за этого более трех миллионов человек остались без света. В целях безопасности был отключен один из реакторов на АЭС в Майами.
Жертвами урагана «Ирма» в Карибском бассейне стали порядка 30 человек. В США, по последним данным, он унес жизнь одного человека. Власти Флориды уже выдали предписания об эвакуации 6,5 млн человек, что составляет треть населения штата.