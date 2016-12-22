Генпрокурор Украины прокомментировал прорыв Саакашвили через границу

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook прокомментировал действия Михаила Саакашвили, который вместе со своими сторонниками силой прорвался через польско-украинскую границу несмотря на противодействие полиции и пограничников. Луценко пообещал привлечь политика к уголовной ответственности.

По мнению Луценко, «борясь за власть, сторонники Саакашвили уничтожают государство». При этом он предложил несогласным с этим утверждением для сравнения попытаться «прорвать грузинскую или британскую границу».

Также он напомнил, что единственным легитимным способом разрешения разногласий между Саакашвили и властями Украины является судебное разбирательство. В то же время силовой сценарий, по мнению Луценко, может спровоцировать на подобные действия «любого, кто сможет собрать пару тысяч активистов».

Генпрокурор Украины заявил, что действиям Саакашвили и его сторонников будет дана правовая оценка. «Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями, или способствовал им советами или действиями. Это будет сделано», — подчеркнул он.

Михаил Саакашвили с группой своих сторонников силой прорвал польско-украинскую границу на пропускном пункте «Шегини» после того, как поезд с ним украинские власти отказались пустить на территорию страны. В результате столкновений на границе, по данным МВД Украины, травмы получили 11 сотрудников правоохранительных органов. После этого он направился во Львов, где встретился со своими сторонниками.