На Солнце вновь произошла мощная вспышка

На Солнце зафиксирована очередная мощная вспышка. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ​лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

По данным спутника, резкий скачок рентгеновского излучения был зафиксирован около 20:00 по московскому времени. Он стал седьмым серьезным скачком активности Солнца за сегодня. Его мощность физики оценили в X8.2. Накануне, 9 сентября, вспышку мощностью M8.1 зафиксировало NASA.

Наиболее сильная вспышка произошла 6 сентября. Как утверждают астрономы, она стала мощнейшей за последние 12 лет. Ей был присвоен максимальный из 10 возможных балл — X9.3. Подобная активность Солнца способна вызвать интенсивное полярное сияние на высоких широтах.

Как заявил ранее РБК ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров, вспышки подобной мощности могут влиять на нервную систему человека, повышая уровень смертности от ДТП Также излучение может влиять на электронные устройства, вызывая сбои в их работе.