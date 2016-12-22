Замминистра обороны объяснил массовый подвоз военных на участки в Москве

Замминистра обороны Николай Панков заявил, что массовое голосование военных на некоторых участках в Москве происходит из-за отсутствия «других вариантов». Об этом Панков заявил журналистам, передает корреспондент РБК.
«Никаких принуждений нет, и такая задача не стоит. У нас есть места, где мы обречены массово доставлять военнослужащих, у нас другого варианта нет. Конечно, такие случаи есть, но такие случаи — единичные», — отметил он. По словам Панкова, избирательные участки организованы на семи судах, находящихся в плавании, и в 26 военных частях.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на члена избиркома в московском районе Сокольники Евгения Хвостика сообщил, что на участке 1272 массово голосуют военнослужащие. По данным Хвостика, на участке был дополнительный список из военных, которые «шли к одному столу».
«Формальных нарушений закона нет, у всех есть постоянная регистрация», — уточнил челн избиркома газете.
В России в воскресенье, 10 сентября, проходит единый день голосования. РБК ведет его прямую трансляцию.